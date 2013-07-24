جمعية بيت فلسطين تُنهي استعداداتها لتنفيذ عدة مشاريع خيرية في رمضان‏

أنهت جمعية بيت فلسطين للأعمال الخيرية والثقافية استعداداتها لتنفيذ عدة مشاريع خيرية في شهر رمضان الفضيل.

وسوف تعمل الجمعية على تنفيذ عدة مشاريع أهمها استهداف مجموعة من الفقراء الذين يعيشون ظروف حياتية صعبة جداً لذا عمدت الجمعية على تقديم مساعدات عينية لعشرون أسرة فقيرة شملت تقديم "فرش غاز, غسالة, أدوات مطبخ , فرشات, حرامات والعديد من المستلزمات البيتية"

ومن جانب آخر، انهت الجمعية استعدادها لتقديم السلة الغذائية على المحتاجين خلال شهر رمضان حيث سوف تشمل أكثر من 300 طرد غذائي , كما سيتم حصر وتسجيل أكثر من 250 حالة فقر لتوزيع زكاة المال عليهم حيث تم جمع زكاة المال من أهل الخير.

كما أنهت الجمعية استعداداتها لتوزيع كسوة العيد لـ200 من أبناء الأسر المحتاجة.

ومن جانبه صرح رئيس مجلس ادارة الجمعية الشيخ تحسين الوادية أن جمعيته أنهت الاستعداد الكامل لتنفيذ تلك المشاريع التي تخدم شريحة واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يعاني ظروف الحصار المرير لهذا تعودت جمعية بيت فلسطين على تنفيذ عدة مشاريع خصوصا في شهر رمضان الكريم.

وأهابت بالجميع وأهل الخير لتقديم يد العون لتقديم افضل الخدمات لأبناء شعبنا الصابر المحتسب، معربةً عن استعدادها كامل لتقبل الصدقات "العينية والنقدية" وزكاة الأموال في مقر الجمعية العام الشجاعية بجوار نادي اتحاد الشجاعية.