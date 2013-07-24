الجامعة الإسلامية تفوز بأربعة مشاريع منح ضمن برنامج أراسموس مندوس

فازت الجامعة الإسلامية بأربعة مشاريع منح ضمن برنامج أراسموس مندوس وذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن نتائج المشاريع التي تم تقديمها للمنافسة ضمن برنامج أراسموس مندوس للعام 2012- 2013 والذي يدعم التبادل الأكاديمي و الطلابي، حيث حصلت الجامعة لأول مرة على منصب منسق شريك لأحد هذه المشاريع وهو فينيكس (PHOENIX) مع جامعة الميريا بأسبانيا, وفازت كشريك في ثلاثة مشاريع أخرى، وهي: (HERMES)، ومشروع (PEACE II)، ومشروع (Avempace III)، وبذلك تكون حصيلة الجامعة أربعة مشاريع خاصة بالمنح وهي أعلى عدد فازت به جامعة فلسطينية ضمن هذا البرنامج لهذا العام.

وستبدأ نشاطات هذه المشاريع مع نهاية شهر أكتوبر للعام الجاري، ويمتد بعضها لأربع سنوات، حيث توفر تلك المشاريع ما يزيد عن (120) منحة دراسية موزعة بين كافة المستويات من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، بالإضافة لتوفير منح للقيام بأبحاث علمية ما بعد الدكتوراه، وحضور دورات تدريبية للكادر الإداري و الأكاديمي في الجامعات الشريكة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاريع الأربعة الفائزة تأتي ضمن (34) مشروعاً تقدمت بها الجامعة لمختلف البرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي للعام 2012-2013م، وشاركت الجامعة بهذه المشاريع الأربعة بالتعاون مع (88) شريكاً فلسطينياً وعربياً وأوروبياً، منها: (45) شريكاً أوروبياً جديداً مابين جامعة و مؤسسة دولية (26 جامعة، و19 مؤسسة دولية في 9 دول أوروبية ودولتين عربيتين ) وبذلك تصل شراكات الجامعة إلى (117) شريكاً موزعة بين (16) دولة من الاتحاد الأوروبي و(5)دول عربية مجاورة و فلسطين.

ويشار إلى أن برنامج أراسموس مندوس الممول من قبل الإتحاد الأوروبي يعزز التبادل الأكاديمي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار ومن بينها: بلاد الشام (فلسطين، لبنان، الأردن، سوريا)، حيث تستفيد الجامعات الشريكة من المنح التي تشمل المستويات (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، وما بعد الدكتوراه والطاقم الأكاديمي و الإداري).