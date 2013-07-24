مقتل 8 وإصابة 31 فى انفجارين ببغداد

قتل 8 أشخاص وأصيب 31 آخرون بجروح فى انفجارين متفرقين ببغداد مساء الثلاثاء وانفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جامع الإمام على، فى منطقة داموك بمدينة الكوت جنوب شرق بغداد، أثناء أداء صلاة التراويح أسفرت عن مقتل رجلى أمن وإصابة 3 مواطنين، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى، بحسب مصدر أمنى.

وأضاف المصدر: "قام مجهولون بزرع عبوة لاصقة بسيارة متوقفة أمام جامع الإمام على بمنطقة داموك انفجرت خلال أداء صلاة التراويح".

كما قتل 6 أشخاص وأصيب 28 آخرون فى انفجار ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من مطعم باب الحارة فى حى المهدية بمنطقة الدورة جنوبى بغداد.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث؛ ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، ونقلت جثث القتلى إلى الطب العدلى لتسليمها إلى ذويها.