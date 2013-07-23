توجيه لوائح اتهام ضد شقيقتي اسماعيل هنية

وجهت نيابة جنوب اسرائيل صباح اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد شقيقتي رئيس الوزراء في غزة اسماعيل هنية، بتهمة التسلل غير القانوني الى القطاع لزيارة شقيقهن، حسبما أفاد الموقع الالكتروني لـ "القناة الثانية" في التلفزيون الاسرائيلي

واشارت القناة الثانية إلى أن صباح (63 عاماً) و ليلى (47 عاماً) يحملن الهوية الاسرائيلية، حيث تركن القطاع قبيل 20 عاماً بعد ان تزوجتا من اقرباء للعائلة من سكان تل السبع في النقب.

واضافت القناة انهن حافظتا على التواصل مع العائلة في غزة على مدار السنوات الى ان تم اختطاف جلعاد شاليط، والاعلان عن منظمة حماس منظمة ارهابية، حيث منُع حملة الهوية الاسرائيلية من دخول القطاع.

وفي الشهر الذي اعقب عملية "عامود السحاب" ضد قطاع غزة قررتا الدخول الى القطاع وزيارة العائلة على الرغم من هذا المنع، حيث ذهبتا الى القطاع ومكثتا هناك حوالي 3 اشهر.

ووصلتا الى غزة عن طريق مصر بعد ان وصلتاها مروراً بطابا ومن هناك الى سيناء ودخلتا الى غزه عن طريق معبر رفح.

واضافت القناة الثانية انه بعد عودتهن الى بئر السبع علم جهاز الشاباك ووحدة التحقيقات في شرطة جنوب اسرائيل بخبر الزيارة التي قامتا بها، وتم توقيفهما للتحقيق معهما ثم اطلق سراحهما، بعد ان اوضحتا للمحققين ان هدف الزيارة كان لزيارة العائلة بعد انقطاع طويل.

وفي صباح اليوم، تم تقديم لائحة اتهام ضدهما امام محكمة الصلح في بئر السبع تضمنت توجيه تهمتين هما: الدخول غير القانوني الى قطاع غزة، والتآمر لتنفيذ جريمة، واشار الموقع إلى أن عقوبة هاتين التهمتين تتراوح بالسجن ما بين 3 -5 سنوات.