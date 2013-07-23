رئيس النواب اللبناني: القرار الأوروبي حول حزب الله خدمة مجانية لإسرائيل

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، القرار الأوروبي حول حزب الله في بلاده، أنه “خدمة مجانية لإسرائيل”.

بينما أمِل رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية، تمام سلام، أن يراجع الإتحاد الأوروبي قراره المتعلق بوضع الجناح العسكري للحزب على “لائحة الإرهاب”.

وقال بري الذي يتزعم حركة (أمل)، في تصريح له الثلاثاء “إن قرار الإتحاد الأوروبي يعبر عن استخفاف بالعدالة ويشكل خدمة مجانية "لإسرائيل”.

ومن جانبه، اعتبر سلام في تصريح له الثلاثاء، “أن هذا القرار لا يخدم الهدف الذي طالما عبرت عنه دول الإتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي ولا الرغبة اللبنانية – الأوروبية المشتركة في التصدي لقضايا الإرهاب في المنطقة والعالم”.

وأضاف “ليس سراً أن لبنان يعيش مرحلة صعبة ودقيقة وأن قرار الإتحاد الأوروبي هذا، الذي لا يخلو من غموض حول طبيعته وكيفية تطبيقه وانعكاساته على لبنان واللبنانيين، لا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لإحياء الحوار الوطني بهدف تعزيز الاستقرار وتحصين البلاد على المستويين الأمني والسياسي”.