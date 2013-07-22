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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نتنياهو يحاول مقايضة اخلاء اسرى بالافراج عن الجاسوس الأمريكي

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 19:55 - 22 يوليو 2013
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ذكرت مصادر اسرائيلية ان واشنطن رفضت مطالبة اسرائيل، بالافراج عن الجاسوس الاسرائيلي المعتقل في السجون الاميركية، جوناثان بولارد، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين قدامى، ضمن عملية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بالإفراج عن الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين قدامى، موضحة أن الأميركيين رفضوا هذا الطلب (الاقتراح).

وحسب ذات المصدر فإن نتنياهو أراد من هذه الخطوة، تخفيف الضغط من وزراء اليمين ضده، بسبب استئناف المفاوضات، إلا أنه عاد ووافق على استئناف المفاوضات دون موافقة الأميركيين على إطلاق سراح بولارد.

وقال مصدر في مكتب نتنياهو، بانه (نتنياهو)، يثير قضية بولارد في كل اجتماع يعقد مع الأميركيين.

وأشارت القناة العبرية الثانية إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، اجتماعا، لاتخاذ قرار بشأن المفاوضات، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

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