فوائد الإفطار على الشوربة في رمضان !

ليساعدك جسمك على الصيام طوال شهر رمضان المبارك، لا بدّ من الاهتمام به ومعرفة كيفية تزويده بالطعام ليبقى قوياً وسليماً. ومن هذا المنطلق، لا بدّ من التركيز على أهمية وجبة الحساء أو الشوربة نظراً لما تقدّمه من فوائد للجسم والصحة بعد يوم صيام طويل.

إن كنت قد اعتدت على تناول الشوربة لمجرّد أنّها من التقاليد الرمضانية، فقد حان الوقت لتتعرّفي على منافعها والتي تتلخّص بالتالي:

- بعد صيام لساعات طويلة، لا يجب مفاجئة المعدة بالأطعمة الدسمة لذا فإنّ تناول الحساء من شأنه تهيئتها وحثّها على العمل بطريقة سليمة.

- تقوم الشوربة بتليين المعدة وتعويض السوائل التي خسرها الجسم خلال النهار الطويل.

- إنّ تناول الحساء بتروٍّ يساعد على الشعور بالشبع ما يؤدّي إلى عدم تناول كميات كبيرة من الوجبة الأساسية والحلويات.

- بالتركيز على تناول حساء الخضراوات، تزوّدين جسمك بعدد كبير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، إضافة إلى الألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، وكل ذلك من دون إمداده بعدد كبير من السعرات الحرارية.

ولكن هل جميع أنواع الحساء صحية؟ لا! احرصي على تحضير الحساء في المنزل وتجنّب النوع المجفف الذي تجدينه في الأسواق وذلك لافتقاره للفيتامينات واحتوائه على كمية كبيرة من الملح ما قد يؤذي صحتك ويؤدّي أيضاً إلى عطش دائم.