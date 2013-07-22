نيمار يدعو ميسي لمشاركته الرقص بعد إحراز الأهداف

دعا النجم البرازيلي الشاب نيمار دا سيلفا زميله الأرجنتيني ليو ميسي إلى الانضمام إليه لمشاركته الرقص عقب إحراز الأهداف وذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعبر نيمار عن ذلك قائلا "أنا شخصية تحب الدعابة, وأعتقد أنه سيروق للجميع عندما يشاركني ميسي الرقص بعد تسجيل الأهداف".

وعبر صاحب الـ 21 عاما عن فخره باللعب بجوار ميسي إذ قال "هذا فخر كبير وحلم محقق بالنسبة لي أن ألعب بجوار أفضل لاعب في العالم".

وتحدث نيمار عن أول لقاءاته الرسمية مع فريقه الجديد برشلونة، في مواجهة فريقه السابق سانتوس في اللقاء الودي الذي يقام في الثاني من أغسطس القادم قائلا "سيكون صعبا، ولكنني سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي، مع احترام سانتوس دائما, فريقي السابق مكانه في القلب, لكن مثل هذه الأشياء تحدث عادة".

وفي حال تسجيله في مرمى سانتوس قال: "سأحتفل، لابد من الاحتفال كما يحدث في مباريات الأصدقاء أيام العطل بكل احترام".