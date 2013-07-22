فصائل المنظمة يؤكدون تمسكهم بالوقوف على حياد في الأزمة السورية

أكدت الفصائل الفلسطينية في سوريا ، تمسكها والتزامها بموقف منظمة التحرير الفلسطينية منذ بداية الأزمة على حيادية الموقف وحيادية المخيمات الفلسطينية لما لها من خصوصية ورمزية وطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين والوفد المرافق ظهر اليوم الاثنين بفصائل منظمة التحرير في سوريا بحضور محمود الخالدي سفير دولة فلسطين في سوريا.

وتناول اللقاء الأوضاع المأساوية التي تمر بها المخيمات الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتحديدا ما يجرى حاليا في مخيم اليرموك من اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.

واطلع د. الأغا على أوضاع اللاجئين في سوريا والظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها بعد نزوحهم من مخيماتهم ، كما أشار الفصائل إلى إصرار بعض الأطراف المتصارعة في زج المخيمات وإقحامها في الصراع الدائر.

وبدوره أكد د. الأغا أن الوفد الفلسطيني سيبحث خلال لقائه ظهر اليوم مع الدكتور فيصل المقداد نائب زير الخارجية السوري الاشتباكات الدائرة في مخيم اليرموك بين الأطراف المصارعة وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين إلى جانب التأكيد على موقف منظمة التحرير بحيادية المخيمات والعمل على تخفيف معاناة اللاجئين عبر تقديم تسهيلات لحركة اللاجئين ودخول المساعدات للمخيمات.

كما سيبحث معه آليات تذليل كل العقبات التي تواجه اللاجئين من اجل إعادتهم إلى مخيماتهم والحفاظ على حياديتها واستقرارها وأمنها باعتبار المخيمات مناطق منزوعة من السلاح وخالية من المسلحين.

وسيلتقي الأغا الذي وصل العاصمة السورية دمشق يوم أمس في زيارة هي الثالثة من نوعها الدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري ظهر اليوم كما وسيلتقي مدير عام الهيئة العامة للاجئين العرب الفلسطينيين في سورية علي مصطفى ومدير الأونروا السيد مايكل كنزلي كل على حدة لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.