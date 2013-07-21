هيئة مقدسية تحذّر من انهيار جزء من « الأقصى »

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من العمق الخطير للحفريات التهويدية أسفل المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الفراغات الأرضية خطر حقيقي قد يؤدي لتداعي جزء منه.



وأشارت المؤسسة -في بيان لها الأحد- إلى وصول الحفريات إلى عمق 4 أمتار في أقصى الطرف الجنوبي الغربي، محذرة من خطورة ذلك، ومطالبةً المجتمع الدولي التحرك الفوري والسريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسجد الأقصى.



وأكدت أن الاعترافات الخطيرة من حكومة الاحتلال الصهيوني بشكل علني وصريح عن هذه الحفريات تأتي في سياق التعنت الصهيوني الرافض لكافة القرارات والمواثيق الدولية من جهة.



وقالت "إن هذه الاعترافات تأتي استمراراً للخطط والمشاريع التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك حتى تحقيق مزاعمهم بإقامة الهيكل على أنقاض المسجد".