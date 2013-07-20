صحيفة: اعتراضات على سفر احتمالي لوزير خارجية بريطانيا السابق لإيران

ذكرت صحيفة آرمان الإيرانية، أنه بعد مرور شهر على انتخاب الرئيس حسن روحانى وما صاحب هذا الحدث من أنباء جيدة قبل دول العالم، منها مطالبات نواب الكونجرس الأمريكى لأوباما فى خطاب لهم بألا يضيع فرصة المحادثات مع روحانى، فى الوقت نفسه تتردد أنباء حول درج إسم جاك سترو وزير خارجية بريطانيا السابق ضمن المدعوين لحضور مراسم أداء اليمين الدستورى للرئيس المنخب حسن روحانى.

وأضافت الصحيفة، أن روحانى رجل السياسة الخارجية ويقال له "الشيخ الدبلوماسى"، والكثيرون فى الداخل والخارج يرون أن روحانى جاء كى يحل عقدة سياسة إيران الخارجية، واضافت أن أحد معاونى روحانى أعلن عن احتمال مشاركة وزير خارجية بريطانيا السابق فى مراسم أداء اليمين الدستورى لحسن روحانى، كما أن بريطانيا أعلنت عن استعدادها أن تقوم بمشاروات مباشرة مع إيران.

وتابعت فى الوقت نفسه أعرب مستشار وزير الدفاع الأمريكى السابق عن أمله تتحسن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بإيران بانتخاب روحانى، وأضاف أتمنى أن تتم محادثات مباشرة بين البلدين حول القضايا النووية الإيرانية وباقى المسائل الأخرى.

وقالت الصحيفة، إن داخل إيران هناك ردود أفعال مختلفة، فهناك انتقادات لسياسة التعامل مع الغرب ومعارضة لسفر وزير خارجية بريطانيا السابق إلى طهران، فى الوقت نفسه رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بمواقف بريطانيا بشأن إعلان استعدادها للسعى لتحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وأن بلاده سترد على أى خطوة بناءة وحسن النية بإجراءات مشابهة.