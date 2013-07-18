نيابة رام الله : الجثة المتحللة بنابلس تعود للمواطن عماد جوابرة

اكد بيان صدر عن المكتب الاعلامي للنيابة العامة في رام الله مساء اليوم الخميس، انه وبناء على التحقيقات والفحوصات الطبية الشرعية الاولية التي اجرتها النيابة وجهات الاختصاص بخصوص الجثة المتحللة التي عثر عليها امس الاربعاء في وادي الساجور قرب قرية الباذان شمال نابلس، فقد تبين ان الجثة تعود للمواطن عماد فتحي جوابرة (42عاما) من بلدة عصيرة الشمالية والذي اختفت اثاره منذ 28 اذار الماضي.

وكان وكيل النيابة مصطفى سليط، وطواقم البحث الجنائي قد باشروا اجراء التحقيقات حيث قرر وكيل النيابة احالة الجثة الى الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه وان النيابة العامة ستتابع التحقيقات للوقوف على ملابسات وظروف الوفاة.