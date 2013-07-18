أبو مرزوق يتهم « فتح » بتأخير المصالحة بعد ضغط أمريكي

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق حركة "فتح" بالمسؤولية عن تأخير إنجاز ملفات المصالحة الفلسطينية، ورهنها بمجريات جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاستئناف المفاوضات.



وقال أبو مرزوق في تصريح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس: "كلما أغلقت أبواب المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، هاجموا "حماس" وتحدَّثوا عن المصالحة".

وتساءل: "متى كانت "حماس" لا تنفذ ما تمَّ الاتفاق عليه، أرجو مراجعة الاتفاقيات لنعلم جيّداً أين المشكلة؟".



وأضاف: "إنَّ التأخيرات الأخيرة في تنفيذ البنود المصرية بعد الجداول الأمنية التي توافقنا عليها، بسبب السيد كيري وطلبه الذي لم يعد سرّاً، تأخيرها حتى زيارة الرئيس أوباما, ثمَّ من أجل إحداث اختراق تفاوض مع الكيان".



وأكد أبو مرزوق أنَّ المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام هو الهدف, والانتخابات نتيجة، و"حماس" ملتزمة بكل وثيقة وقعت عليها، متمنياً أن يكون هذا الأمر أولوية وطنية.