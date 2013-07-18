التحذير من خطورة الوضع الصحي لأسرى في « إيشل »

حذر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان من تدهور الوضع الصحي لـ 31 أسيرًا يعانون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة داخل سجن إيشل بئر السبع.

وأشار المركز إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية، عمدت في الأونة الأخيرة إلى تجميع الأسرى المرضى من سجون الجنوب في "إيشل" لسهولة نقلهم وقربهم من المستشفيات الإسرائيلية في الجنوب المحتل، وأن 25% من الأسرى مرضى بأمراض خطيرة.

وذكر المركز أن من بين الأسرى المرضى الأسير عامر بحر الذي يعاني من سرطان الأمعاء، ووضعه الصحي غاية في الخطورة، والأسير مراد أبو معيق الذي يعاني أيضًا من سرطان الأمعاء، والشيخ جمال أبو الهيجاء الذي بترت يده اليسرى، ويعاني من وجود زائدة لحميه.

وأوضح أن الأسير نور جار، يعاني من إلتهاب حاد في القدم، وأجريت له عملية إستئصال ورم، ويعاني من ألم حاد في البطن والأمعاء وهناك مماطلة كبيرة في تقديم العلاج له.

وذكر "أحرار" أن الأسير نسيم خطاب يعاني من تهتك في الحوض، والسرطان، ومن ألم في مفصل لوحة الفخد، والأسير أيوب عطا الله يعاني من بتر الرجل اليمنى من فوق الركبة، بسبب الإصابة وبتر إصبع في يده اليسرى.

ومن الحالات المرضية الصعبة، الأسير زامل أبو شلوف، الذي يعاني مرضا في القلب، والأسير محمد مرداوي، الذي يعاني من إستئصال جزئي من الرئة اليسرى وتخثر في الدم، والأسير نبيل مغير الذي يعاني من دسك في الرقبة وجيوب أنفيه وتشنجات في العضل.

ويعاني الأسير عمار بكر، من رمل وحصوة في الكلى، وطفح جلدي وربو مزمن، أما الأسير عبد الجبار الشمالي فيعاني من دسك في الظهر وشعْر في إحدى فقراته، والأسير إياد صبرة تم إستئصال إحدى كليتيه.

واوضح ان الأسير زايد سليمان يعاني من ضمور في القدم اليمنى بسبب تلقية طلق ناري، ويعاني الأسير عمر عطاطرة من خلل في نشاط الغدة الدرقية وضغط دم مرتفع وتسارع في نبضات القلب وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم ورعشة في الأطراف.

وافاد المركز بأن الأسير أيمن محيسن يعاني من صرع وتشنج أعصاب، والأسير ناصر أبو السعود يعاني من مرض وراثي خطير، وكذلك الأسير أحمد طوافشة الذي أصيب في القدمين، وقصر إحداهما، وهو بحاجة إلى جهاز لشد القدم، أما الأسير أيمن حميدة يعاني في أعصاب والتشنجات.

وأشار المركز إلى أن الأسير حسين القواسمي يعاني من مرض السكري، فيما يعاني الأسير أسامة عبد ربه من مرض في الأمعاء والمعدة وألم في العظام وإنزلاق الفقرة الخامسة، ويعاني الأسير أحمد الطردة من جراء عملية قلب مفتوح وضغط دم منخفض وضعف نظر في العين اليمنى بنسبة 80% وإرتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

ويعاني الأسير سعد الغرابلي من مرض السكري وضغط الدم، وضعف في السمع وضعف في النظر بنسبة 80%، أما الأسير باجس عمرو يعاني من ضعف نظر يزيد عن 80 % وهو بحاجة إلى عملية في القرنية.

وأوضح "أحرار" أن الأسير أنس الدويك يعاني من إلتهاب جلدي وحساسية في العينين، في حين يعاني الأسير سامي عريدي من ضغط الدم وضعف في عضلة القلب، ويعاني الأسير قيصر منصور من دسك وكسر في إحدى أضلاعه.

ويعاني الأسير حسام عطار من التهاب في الكلى والأمعاء، أما الأسير فادي النمنم يعاني من التهاب حاد في أصبع القدم اليسرى وهو بحاجة إلى عملية، وأما الأسير محمد أبو شخيدم فيعاني من جيوب أنفية ومن صداع مستمر، والأسير جهاد أبو قبيطة يعاني من ضعف نظر في عينه اليسرى بنسبة 70% ويحتاج إلى عملية.



