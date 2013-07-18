النيابة تستجوب قاتل زوجته بخانيونس

أكدت النيابة العامة اليوم الخميس، أنها شرعت باستجواب القاتل ف . أ. وفتح التحقيقات بقضية مقتل زوجته.

وكانت مواطنة مسنة قد لقيت مصرعها أمس، وأصيب نجلاها طعنًا بآلةٍ حادة داخل منزلها شرق بلدة القرارة شمال محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وقت الإفطار.

وأفادت مصادر طبية، وصول جثة "ح.ش" (62 عامًا) من سكان البلدة مقتولة طعنًا بالسكين لمستشفى ناصر الطبي ، فيما أصيب نجليها بالعشرينيات من العمر بجراحٍ حرجة، جراء تعرضهم للطن كذلك.

ولفت مصادر أمنية، إلى أن المرأة قتلت على يد زوجها وفق التحقيقات الأولية، على أثر خلاف نشب بينهما ساعة الإفطار، مما دفع الزوج لطعن الزوجة، ونجليه اللذان تدخلا للحيلولة دون مهاجمتهم والدتهم والاعتداء عليها.

وقد أعلنت الشرطة الفلسطينية بغزة أنها تمكنت من إلقاء القبض على المواطن "ف- ش" بعد قتله لزوجته وطعن 2 من أبنائه ولاذ بالفرار.

وأكد رئيس نيابة خانيونس نهاد الرملاوي وبناءً على تعليمات النائب العام د/ اسماعيل جبر أنه فور وقوع الحادث الذي أودي بحياة امرأة وجرح نحليها، باشرت النيابة العامة مهامها بمعاينة المكان واستجواب القاتل بعد القاء القبض عليه من الشرطة الفلسطينية .

وأفاد الرملاوي أنه قد وقعت مشاجرة عائلية نتج عنها عملية قتل الزوجة وجرح اثنين من أفراد العائلة حيث كلفت النيابة الطب الشرعي لمعرفة وتحديد سبب الوفاة ومازالت التحقيقات جارية في حادثة الشجار العائلي.