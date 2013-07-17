الاقتصاد تتلف « 3728.45 » كيلو جرام سلع فاسدة

أفادت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بحكومة غزة أنها قامت بإتلاف (3728.45) كيلو جرام من المواد المضبوطة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري, موضحةً أنه تم إتلاف (676.98) كيلو جرام مواد غذائية و (3051.47) كيلو جرام غير غذائية , لافتةً إلى ضبط (10081.75)كجم من السلع والمواد الغذائية المختلفة .



وأوضحت الدائرة أنها أنجزت فحص(40) عينة, منها(25) عينة صالحة ومطابقة للمواصفات الفلسطينية و (15) غير مطابقة .



يأتي ذلك خلال الجولات التفتيشية والزيارات التي قامت بها دائرة حماية المستهلك والتي بلغت (70)جولة تفتيشية و(721) زيارة للمنشئات والأسواق في قطاع غزة.



ومن جانبها نفذت دائرة الموازين والمقاييس والمكاييل (9) جولات تفتيشية , لافتةً إلى أنه تم دمغ (41) ميزان , مشيرةً إلى أن عملها يشمل محطات وناقلات الوقود .