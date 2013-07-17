الجمعية الإسلامية في بيت حانون توزع طرود غذائية وكفالات أيتام على عدد من الأسر المستورة

وزعت الجمعية الإسلامية في بيت حانون طرود غذائية على 187 مستفيد من الأسر الفقيرة في المدينة, وذلك بتمويل كريم من لجنـــة زكـــاة المناصـــرة الاسلاميـــة للشعــــب الفلسطينــــي– الأردن، وبإشراف وتنفيذ الجمعية.

كما وزعت الجمعية كفالات الأيتام المكفولين لديها، بتبرع من مؤسسة المدينة المنورة, ويبلغ عدد الأيتام المستفيدين من كفالات مؤسسة المدينة المنورة (160 يتيم ويتيمة), فيما تبلغ القيمة الإجمالية للكفالات (26400) شيكل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. عدنان خالد الحمادين أن الجمعية تسعى دوماً لتقديم الخدمات التي تخفف من معاناة جميع شرائح المجتمع وخاصةً الأيتام الذين لا معيل لهم بعد الله عز وجل سوى الأيدي الرحيمة والعطوفة عليهم.

ودعا الحمادين أهل الخير والمؤسسات الخيرية في العالم إلي ضرورة مواصلة ومضاعفة دعم إخوانهم في قطاع غزة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية لمتردية والتي يعيشها أهل قطاع غزة.

وأوضح مسؤول قسم الكفالات، بأن الجمعية ستواصل تقديم خدماتها تماشياً مع أهدافها ورسالتها الإنسانية تجاه تلك الأسر، للتخفيف عن كاهلها في ضوء تردي أوضاعها المعيشية والاقتصادية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.

هذا وقد عبر المستفيدين من هذه المساعدات عن شكرهم للجنـــة زكـــاة المناصـــرة الإسلاميـــة للشعــــب الفلسطينــــي– الأردن ومؤسسة المدينة المنورة, وللجمعية الإسلامية– بيت حانون، مثمنين الدور الإيجابي الذي يقومون به في توصيل المساعدات إليهم، وطالبوا المتبرعين بمضاعفة تبرعاتهم وذلك بسبب كثرة الحاجة وقلة الإمكانيات خاصة في ظل الحصار.