روحاني: التهديدات الإسرائيلية مثيرة للضحك

وصف الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني التهديدات العسكرية التي اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضحكة.

وقال روحاني أمام محاربين قدامى قاتلوا في الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) “عندما يقول البعض (اي الولايات المتحدة واسرائيل) ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة وان بلدا بائسا في المنطقة (اي اسرائيل) يقول اشياء فان هذا يثير الضحك”.

واضاف “من هم الصهاينة ليهددوننا؟”، مؤكدا أن الرد الذي توعد به الايرانيون يمنع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها.

وكان نتنياهو حذر الأحد عبر قناة تلفزيونية امريكية من ان اسرائيل قد تتدخل عسكريا قبل الولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الايراني، واصفا الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني بانه “ذئب في زي حمل”.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة (سي بي اس) “نحن اقرب (الى ايران) من الولايات المتحدة. نحن اكثر تعرضا (للخطر). وعلينا اذن ان نتعامل مع مسألة كيفية التصدي لايران، ربما قبل الولايات المتحدة”.

وأضاف "هناك رئيس جديد في ايران. انه ينتقد سلفه لانه كان ذئبا في زي ذئب. ان استراتيجيته تقضي بان يكون ذئبا في زي حمل، بان يبتسم فيما يصنع القنبلة” النووية.

وتابع نتنياهو “انهم (الايرانيون) يقتربون من الخط الاحمر. لم يتجاوزوه بعد” في اشارة الى السقف الذي كان حدده في خطاب القاه امام الامم المتحدة العام 2012 وعرض فيه قدرة ايران على صنع اول سلاح نووي.

وتابع نتنياهو “وينبغي ابلاغهم من دون أي التباس ان هذا الامر لن يكون مسموحا به”.

واوضح ان ايران تملك نحو 190 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة، من أصل 250 كلغ هي ضرورية لصنع القنبلة.

وانتخب رجل الدين المعتدل حسن روحاني في 14 حزيران/يونيو رئيسا لإيران على أن يخلف محمود احمدي نجاد رسميا في الثالث من اب/ أغسطس.