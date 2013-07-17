تفاصيل الحوار الذي دار بين مرسي ونجله أسامة

نشرت جريدة ‘الوطن’ مقابلة أسامة لأبيه الرئيس محمد مرسي في مكان احتجازه، وقالت مصادر أمنية انه تم تغمية عينيه قبل إيصاله للمكان، وقال المصدر الأمني: ‘أكد لوالده انهم يتواصلون مع دول كبرى على رأسها امريكا للضغط على الجيش لعودته مجددا للحكم والحشود تنتظرك في الخارج وتنتظر عودتك رئيسا للبلاد، وانهم سيستمرون في الاعتصام في الميادين حتى خروجك وعودتك الى منصبك وفك اسرك..

مرسي اكد انه يعامل باحترام وانه سيعود رئيسا للبلاد، ولن يعود للسجن مرة اخرى وانه طالب بالجلوس مع السيسي، الا ان طلبه قوبل بالرفض.

وطالب مرسي نجله بضرورة استمرار الاعتصام في الميادين حتى عودته لمنصبه قائلا: جنودنا في الارض سيحمون الشرعية بارواحهم..

وأضافت المصادر: اتهم نجل المعزول الجيش بالتواطؤ والانقلاب على الشرعية خلال اللقاء، وقال لوالده: انت اتهاونت معاهم كتير، وكان لا بد ان تأخذ موقفا جادا معهم لانهم عسكر ليس لهم امان.. مرسي قال لنجله: غلطتي انني تركت العبثيين يلعبون بمقدرات البلاد وسمحت للجيش بالانقلاب على الشرعية، وكان علي من اللحظة الاولى عندما علمت انهم يخططون للاطاحة بي ان اطيح بهم وأحاكمهم ثم انفعل وقال: عشان تسجلوا كويس وانا مع ابني سجلوا كويس.. انا ممكن أتغاضى عن حاجات كتير بتعملوها بس اخرج من هنا، وما زلت مصرا على مقابلة السيسي لأنني لم اخطئ ولم افعل شيئا وما زلت ارفض التفاوض، وانا الوحيد القادر على تهدئة انصاري.. واصلي هنا باستمرار لاجل جنود الله المسخرين في الارض الذين يستشهدون لاجل الدفاع عن الشرعية والشريعة’.