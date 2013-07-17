«قاعدة اليمن» تعلن مقتل نائب قائد التنظيم في غارة جوية

أعلن فرع تنظيم «القاعدة» مقتل نائب قائد التنظيم هناك السعودي سعيد الشهري المكنى (ابي سفيان الازدي)، والمطلوب رقم 36 عل قائمة الـ85 للأمن السعودي، وذلك في غارة جوية من دون طيار لم يحدد تاريخ تنفيذها.

وأوضح القيادي في التنظيم وأحد المطلوبين على قائمة الـ85 السعودي إبراهيم الربيش في مقطع مرئي يرثي فيه زميله الشهري: "أتقدم للمجاهدين بالتعزية على مقتل سعيد الشهري المعروف بـ (أبي سفيان الأزدي)، والذي قتل في غارة جوية من دون طيار"، مشيرا إلى أن الشهري رحل إلى أفغانستان قبل أحداث 11 من أيلول (سبتمبر) 2001، وأصيب هناك ثم تعرض للسجن بضعة أعوام.

وقال الربيش خلال المقطع ومدته 11 دقيقة، أن نائب التنظيم سعيد الشهري "تعرض للقصف مرارا، وأصيب في ثلاثة منها، أصابته في كلتا يديه وقدميه، وفقد أحد عينيه، وقتلته الرابعة".

ولفت الربيش إلى أن حرص الشهري على معرفة أوضاع الموقوفين، دفعه إلى التساهل في الاحتياطات الأمنية من خلال المكالمات التي يجريها عبر شبكات الاتصالات، ما مكّن من تحديد مكانه.

وأضاف: "خطط إلى اختطاف نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي منذ فترة، وقام بعمليات رصد ومتابعة لتحركاته، حتى نفذ العملية، وكان مطلبه هو إطلاق النساء والرجال من السجون السعودية".

وأكد القيادي في التنظيم الربيش أن الشهري "سعى إلى اتحاد فرعي التنظيم في بلاد الحرمين واليمن".

يذكر أن محمد الشهري شقيق سعيد تحدث لـ"الحياة" في وقت سابق، أن شقيقه المطلوب أمنياً سبّب أزمة لأسرته باختياره البقاء وسط من وصفهم بـ"التكفيريين"، وتخطيطه لأعمال إرهابية ضد وطنه، وقال: "سعيد ورط عدداً من أشقائه مع الجهات الأمنية"، مشيراً إلى أن أسرته لا تريد أن تعرف عنه طالما كانت نياته إرهابية.