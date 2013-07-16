احكام بالسجن بحق 4 اسرى وتمديد توقيف 8 آخرين

أصدرت المحاكم العسكرية الاسرائيلية، احكاما مختلفة بحق 4 اسرى فلسطينيين، ومددت توقيف 8 آخرين. وأوضح محامي مؤسسة التضامن لحقوق الانسان، فارس أبو الحسن، أن محكمة "سالم" العسكرية حكمت على الاسير قتادة عمار، من طولكرم، بالسجن مدة 5 شهور وغرامة قدرها 3 آلاف شيكل، وعلى الاسير احمد منذر الوادي، من نابلس بالسجن 4 شهور و 4 آلأف شيكل غرامة. كما حكمت محكمة "عوفر" على الأسير سامح مسلم أبو سل، من الخليل، بالسجن مدة 15 شهرا، والفي شيكل غرامة، وعلى الاسير حسن خالد قواسمة من الخليل بالسجن 6 شهور، والفي شيكل غرامةوذكر محامي "التضامن" محمد العابد، أن محكمة الجلمة العسكرية مددت توقيف الأسيرين: محمود مصطفى شريم، من قرية جيت قضاء قلقيلية، ومحمود محمد خدرج من قلقيلية، لمدة 11 يوما. كما مددت توقيف كل من: عز الدين مأمون حمامي من نابلس، وحسام يوسف عمر من طولكرم، وجبر وليد مسلم من قرية تلفيت قضاء نابلس، وعصام رشيد رضوان من بلدة عزون قضاء قلقيلية، وعبد الرحمن عصام شلبي من جنين لمدة 8 أيام، واحمد نعيم درويش من طولكرم لمدة 4 أيام وذلك لاستكمال التحقيق معهم.