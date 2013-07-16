طاقم شؤون المرأة يشرع بتنفيذ مشروع بلادي لتطوير الأطر النسوية

شرع طاقم شؤون المرأة بتنفيذ مشروع بلادي لتمكين الأطر النسوية الجماهيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يستهدف المشروع خمسة مناطق في الضفة وغزة ويستهدف163 مشاركة من عضوات الاطر النسوية في هذه المناطق.

يسعى المشروع إلى تمكين الأطر النسوية من خلال عدة تدخلات منها تحديد احتياجاتهن، في الضفة وغزة، عبر إعداد دراسة احتياج لهذه الأطر، من أجل العمل على رفع الوعي لنساء الأطر والتثقيف بالحركة النسوية والوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية بهدف تعبئة الأطر النسوية فكرياً ونسوياً ووطنياً من خلال تنفيذ 75 ساعة تدريب.

وتستهدف اللجان النسوية الثمانية، وإعطاء النساء في الأطر المهارات الكافية لقيادة وتنفيذ حملات من قبلهن، إلى جانب إنتاج نشرات إعلامية تتعلق بالأطر النسوية خاصة والحركة النسوية بشكل عام.

يُذكر، أن المشروع يستمر حتى نهاية العام الحالي، وممول من مؤسسة بلادي في إقليم الباسك، وهي مؤسسة تم إنشاؤها من أبناء الفلسطينيين المتزوجين من نساء من الباسك.