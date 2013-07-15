الاحتلال يحتجز طفلين والمستوطنون يعتدون على مواطن من الخليل

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلين بالقرب من الحرم الابراهيمي بالبلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة المحتلة لساعات، واعتدى مستوطنوها على أحد المواطنين جنوب يطا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال احتجزت الطفلين أحمد عبد القادر( 10 سنوات)، ومحمد عيسى أبو ميالة (7 سنوات) بالقرب من الحرم الابراهيمي لعدة ساعات، ثم قامت بإخلاء سبيلهما.

من جهة أخرى، اعتدى مستوطنو 'يائير' جنوب يطا على المواطن عمر جبريل حوشية، ما أسفر عن إصابته برضوض في جميع أنحاء جسمه، نقل على اثرها إلى مستشفى ابو الحسن القاسم في البلدة للعلاج.





