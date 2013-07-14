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حزب الله : لاشيء يشغلنا عن التحضير لأي حرب قادمة مع الكيان الصهيوني

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 19:26 - 14 يوليو 2013
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أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق أن المقاومة في لبنان "عصية" على الفتنة والعدوان، وهي حاضرة لمواجهة أي حرب صهيونية على لبنان. 

وشدد الشيخ قاووق - في تصريح له اليوم الأحد - على قدرة حزبه على تحمل الاستفزازات مهما بلغت، مؤكدا أنه لا شيء يشغله عن أولوية التحضير لأي حرب قادمة مع الكيان الصهيوني ليصنع النصر مجددا. 

وطالب قاووق، تيار المستقبل بالابتعاد عن أي استثمار في الفتنة، وإلى الكف عن التشكيك والتحريض ضد الجيش، والمقاومة، والكف عن استخدام سلاح التحريض المذهبي. 

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