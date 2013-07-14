حماس تدعو فتح لوقف العبث بمستقبل الشعب

دعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، نظيرتها "فتح" إلى الكف عن العبث بمستقبل الشعب الفلسطيني عبر زجّه في دائرة الأحداث الجارية بمصر.

وانتقد فوزي برهوم المتحدث الرسمي باسم "حماس" في تصريح عبر صفحته بـ"فيسبوك"، محاولات فتح الترويج لادعاءات كاذبة باسم المقاومة الفلسطينية في أحداث مصر الداخلية، وقال: "فتح تستخف بسمعة الفلسطينيين".

وأضاف: "ما تمارسه فتح عبر وسائل إعلامها والمتحدثين باسمها وبعض قياداتها، بزج حماس وغزة في أحداث مصر والترويج لادعاءات كاذبة استخفاف بسمعة شعبنا وتشويه لمقاومته الباسلة".

وأشار إلى أن "تلك الممارسات خدمة لأهداف غير وطنية ومس واضح ومتعمد بالعلاقات الفلسطينية المصرية"، مشددًا على حرص حماس على العلاقة مع الجمهورية؛ "لأهميتها للشعب والقضية".

وحذر برهوم من المنحدر الخطير الذي انزلقت فيه حركة فتح وقياداتها، مبينًا أن الاستمرار فيها له تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني ومقاومته. ودعاها إلى مراجعة مواقفها والكف عن العبث بمستقبل الشعب "الذي ما زال يدفع ثمن السياسات الخطيرة والمدمرة".