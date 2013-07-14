الرّشق: نرفض الأحكام الجائرة ضد رموز شعبنا

دان عزّت الرّشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس بشدَّة الحكم الجائر الذي أصدره الاحتلال الصهيوني ضد النائب المقدسي محمد طوطح، والوزير السَّابق خالد أبو عرفة.

وقال الرَّشق في تصريح صحفي اليوم: "إنَّ هذا الحكم الجائر يأتي في سياق الحملة الصهيونية الشرسة على المقدسيين ومدينتهم المحتلة، ويعبّر عن حالة الهستيريا التي تنتاب قادة الاحتلال وجيشه في مواجهة شعب أعزل لا يملك إلاّ الإرادة والصمود واسترداد حقه المسلوب في العيش على أرضه بحريّة وكرامة".

وأكَّد الرّشق على أنَّ تلك الأحكام الجائرة ما هي إلاَّ محاولات يائسة لن تثني نواب الشعب الفلسطيني عن مواصلة دورهم في الدفاع عن القدس والأقصى.

وفي سياق متصل، حذّر الرّشق الاحتلال الصهيوني من مغبّة جرائمه المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وحمّله المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير القسامي عبد الله البرغوثي جرّاء تدهور حالتهم الصحيّة نتيجة الانتهاكات الجسيمة ومنعهم من أبسط الحقوق الإنسانية.

ودعا الرّشق المنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك الفاعل والعاجل لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى من الموت الحقيقي الذي يتهدّدُهم بفعل إرهاب وإجرام السجّان الصهيوني.