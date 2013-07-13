مقابلات وظائف التعليم بغزة غداً

أكد د. محمد أبو شقير وكيل وزارة التربية والتعليم أن وزارته أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ إجراء مقابلات الوظائف التدريسية بنظام العقد للعام الدراسي 2013/2014م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره د. أنور البرعاوي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية, و أ. احمد سالم مدير عام الشؤون الإدارية, ود. فتحي كلوب مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي, وعدد من مدراء المدارس والمشرفين التربويين.

و تم خلال اللقاء بحث مختلف الاجراءات الخاصة بالمقابلات التي ستبدأ غداً الأحد 14/7/2013 وتستمر حتى يوم الأحد 21/07/2013م, في مدرستي بشير الريس الثانوية للبنات والقاهرة الأساسية المشتركة في مدينة غزة.

وشدد د. أبو شقير على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بآليات التطبيق.

بدوره أفاد د. البرعاوي بأن وزارة التعليم اتخذت كافة المستلزمات الكفيلة بإنجاح المقابلات، وأوضح بأنه تم تشكيل لجنة متابعة للإشراف على سير المقابلات وتشكيل مرجعية فنية وإدارية.

من جانبه أوضح أ. سالم تعليمات الامتحان بالتفصيل، وأوضح أن"2528" خريجاً سوف يتقدموا لمقابلات الوظائف التعليمية، من مختلف التخصصات, مؤكداً على أهمية توخي الدقة في كتابة بيانات المتقدمين للمقابلة, معرباً عن أمله في أن تجري القابلات بسهولة ويسر.