تدهور جديد بالحالة الصحية للأسير عبد الله البرغوثي

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن تدهورا جديدا طرأ على الوضع الصحي للأسير عبد الله البرغوثي المضرب منذ (2-5 -2013) بعد أن أصيبت ساعداه بالتهابات حادة.



وأشار بولس في بيان له اليوم الجمعة (12-7) أن آثار الإبر في يديه بارزة وعلامات الالتهاب واضحة، وحسب الأطباء فإن البرغوثي يعاني من خلل في عمل الكبد والكلى وبعض الأعضاء الحيوية الأخرى في جسده؛ واضطر الأطباء إلى إيقاف إمداده بالسوائل من خلال الأوردة، وبات كل ما يتناوله فقط الماء.



وأكد أنه "على الرغم من خطورة وضعه الصحي إلا أن إدارة السجون تصر على إبقائه مكبلا في يده اليمنى وساقه اليسرى وكذلك في ساقيه المكبلتين معا".



يذكر، أن الأسير البرغوثي محكوم بالسجن 67 مؤبدا، ومحروم منذ 13 عاما من رؤية والديه ومنذ خمسة أعوام لم ير زوجته وأولاده، إضافة إلى أنه قضى 10 أعوام في العزل.