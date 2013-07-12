اعتقال 4 أشخاص سرقوا أسلحة من قاعدة « إسرائيلية »

تحقق الشرطة "الإسرائيلية" والشرطة العسكرية مع 4 سكان من قرية البير المكسور داخل الأراضي المحتلة عام 1948، للاشتباه بهم بمشاركتهم في حادثتي اقتحام لقاعدة عسكرية بالقرب من مفرق جولاني شمال "إسرائيل"، وسرقة 5 قطع سلاح من القاعدة، بعد الاعتداء على حارس القاعدة وتكبيله.

وأضاف الموقع الالكتروني لـ "القناة السابعة" في التلفزيون "الإسرائيلي" أن من بين المعتقلين الأربعة جندي في الـ 19 من عمره يخدم في القاعدة ذاتها التي تمت سرقتها، وتشتبه الشرطة بأنه قام بمساعدة الثلاثة الآخرين في الدخول إلى القاعدة وسرقة قطع السلاح المذكورة، والادّعاء بأنهم اعتدوا عليه وكبلوه قبل القيام بعملية السرقة.

وتقدر قيمة المسروقات وفقاً للموقع، بآلاف الشواقل، وتم تمديد اعتقال الثلاثة أمام محكمة الصلح في الناصرة، في حين تم تمديد اعتقال الجندي أمام المحكمة العسكرية.