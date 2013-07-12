برلين تطلب من مصر الإفراج عن محمد مرسي

طلب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي الجمعة من مصر الإفراج عن الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو.

وأعلن الوزير الألماني بحسب ما جاء في بيان "نطلب أن يتم وضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي".

وطلب فسترفيلي أيضا أن تتمكن "على الفور مؤسسة حيادية وذات مصداقية لا نزاع حولها" من الوصول إلى الرئيس المعزول.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عادي للحكومة، اوضح المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر ان هذه المؤسسة يمكن ان تكون على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وقال "هذا لا يعني انه ينبغي ان تكون هي بالتحديد، لكن قد تكون هي".

والاربعاء اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي ان الرئيس الاسلامي المعزول "وضع في مكان آمن من اجل الحفاظ على امنه ولم توجه له اي اتهامات حتى الان ويعامل باحترام".

واوضح الوزير الالماني في بيانه "ان راينا وشركاءنا هو انه يجب الحفاظ على استقلالية القضاء في مصر، وينبغي ان لا يكون هناك قمع سياسي (...) ان اي نوع من القمع السياسي سيضر بمستقبل مصر".

ودعا فسترفيلي ايضا "كل القوى السياسية وكذلك قادة الاخوان المسلمين خصوصا (الحزب الذي ينتمي اليه مرسي) الى التخلي عن اي شكل من اشكال العنف او اي تهديد باللجوء الى العنف".

وخلص الى القول ان "العودة الى الديموقراطية لن تنجح الا اذا تمكنت كل القوى السياسية ان تشارك في العملية الانتقالية الديموقراطية".

وكان القضاء المصري امر الاربعاء بتوقيف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع بعد اعمال عنف دامية الاثنين في القاهرة.

من جهة اخرى، دعا انصار مرسي وخصومه الى التظاهر في القاهرة في اول يوم جمعة من شهر رمضان.

ـ