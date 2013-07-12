« إسرائيل » تجري تجربة على صاروخ مضاد للصواريخ البالستية

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت "الإسرائيلية" أن جيش الاحتلال أجرى تجربة جديدة صباح اليوم الجمعة، لإطلاق صواريخ مضادة للصواريخ من طراز"أورو3" من قاعدة بالمخيم وسط دولة الاحتلال.

وحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة، فإنه جرت عملية رصد لإطلاق صاروخ صباح اليوم، منوهة إلى أن التجربة تأتي لتعزيز نظام الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ الباليستية.

وأوضحت أنها المرة الثانية التي يتم فيها تجربة هذا الصاروخ الذي يعتمد على نظام الدفع الذاتي خلال الأشهر الأخيرة.

وتهدف صواريخ ارو 3 لمواجهة الصواريخ الباليستية البعيد التي يمكن أن تطلق على "إسرائيل" من سوريا أو إيران حال اندلاع حرب، حيث يتوقع الاحتلال سقوطها على المدن "الإسرائيلية" وبالتالي فإنها تجري استعدادات حثيثة لتطوير منظومة الصواريخ المضادة.

ونقلت يديعوت عن مصدر في الجيش "الإسرائيلي" قوله أن التجربة صباح اليوم كانت ناجحة حيث تمت عملية الإطلاق الساعة الثامنة من صباح اليوم باتجاه البحر المتوسط واستمر في الهواء لمدة ست دقائق.

وقال المصدر إن صواريخ أورو 3 أي" السهم" هي منظومة أكثر تطورا من الصواريخ اورو 2 التي تمتلكها "إسرائيل" حيث عملت على تطوير أداءها لتكون أكثر سرعة ودقة وأكثر قدرة على الارتفاع لمواجهة الصواريخ المعادية مشيرا الى ان صواريخ اورو 2 قادرة على استهداف صواريخ شهاب الايرانية لكن في حال فشلها في المواجهة فان اورو3 ستكون بالمرصاد لها أيضا.