الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية ضخمة شمال سيناء

بدأت القوات المسلحة فى عملية قصف لمنطقة جبل أم الحلال المأوى الرئيسي للجماعات المسلحة بشمال سيناء، الذى تُشَنُّ منه عدة هجمات بشكل يومي على جنود قوات الجيش والشرطة.

وأعلنت الشرطة المصرية فى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيس بوك" أن القوات المسلحة استخدمت الطائرات والمروحيات والجرافات فى دك جبل الحلال، كما تمكنت من حصار مجموعات مسلحة من العناصر الإجرامية، ولا تزال عملية التطهير مستمرة.

وشهدت سيناء على مدى الفترة السابقة استهداف لجنود القوات المسلحة والشرطة والأكمنة الأمنية، كما شهدت محاولة لاغتيال اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى بالأمس.