مصر: مقتل مقدم في هجوم بـ«آر بي جي» ضد موقعين للأمن بالعريش

قتل فجر اليوم الجمعة، المقدم محمد أبو العينين، في الهجوم الذي استهدف مدرعة للشرطة بالعريش، كما أصيب جندي في هجوم بقذيفة "آر بي جي" تجاه مدرعة للشرطة عند حاجز المرحلة الرابعة بالعريش، وتم نقله للعلاج.

وأفادت المصادر، أن مسلحين مجهولين نفذوا هجومين على حواجز للقوات المسلحة في العريش بشمال سيناء، وقاموا بإطلاق دفعات من الرصاص وقذيفة "آر بي جي"، وقامت القوات المتمركزة بالرد على مصادر إطلاق الرصاص.

وأبلغت مصادر أمنية، عن قيام مسلحين باستهداف حراسات استراحة كبار الزوار بالعريش، وتبادلت معهم القوات إطلاق الرصاص، كما تم شن هجوم ثان على حاجز للجيش بالمرحلة السكنية الرابعة وتم إطلاق قذيفة "آر بي جي" تجاه الحاجز، وكشفت المصادر عن حدوث إصابات وجاري التحقق منها.

وحلقت مروحية أباتشي في الأجواء بعد الإبلاغ عن رصد إطلاق الرصاص نحو الحاجز الواقع في نطاق العريش قرب المرحلة السكنية الرابعة بضاحية السلام، وفوق منطقة الاشتباكات قرب قسم شرطة ثان العريش.

المصدر: بوابة الاهرام







