الاحتلال يفرض غرامات « خيالية » على مواطني الأغوار لتهجيرهم

قال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية بالأغوار الشمالية عارف دراغمة, إن شرطة الاحتلال ما زالت تعتقل المواطن عادل عليان دراغمه منذ أمس في مستوطنة ارئيل ويطالبونه بدفع غرامه (3000) آلاف شيقل، إضافة إلى (15000) شيقل التي دفعها غرامة على أبقاره التي صادرها الاحتلال خلال العام الحالي.



كما فرضت سلطات الاحتلال غرامة مالية قيمتها (6236) شيقل على كل شاحنة تمت مصادرتها قبل أكثر من شهر كانت تعمل على تأهيل طريق خربة ابزيق، التي تعتبرها سلطات الاحتلال منطقة تدريبات عسكرية، والشاحنات الثلاث ما زالت محتجزة حتى الآن.



ودعا دراغمة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف مع السكان في وجه سياسات الاحتلال الرامية لقطع أرزاق الناس والاستيلاء على أملاكهم في محاولة فاشلة للضغط عليهم من أجل تهجريهم عن أراضيهم.