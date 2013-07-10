يديعوت أحرونوت: المصريون ليسوا بحاجة لامريكا

علقت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية على دعم الدول العربية وخاصة السعودية والامارات والكويت لمصر قائلة: "من بحاجة الان للولايات المتحدة"؟ في اشارة الى مصر، حيث تقول الصجيفة بان المصريين ليسوا الان بحاجة للمال الامريكي.

ووفقا ليديعوت، ففي حين ان واشنطن تهدد مصر بقطع الدعم المالي لمصر بقيمة مليار و300 مليون دولار فقد سدت الدول العربية العجز في خزينة مصر ب12 مليار دولار اي اضعاف الدعم الامريكي.

و كانت الكويت قد قررت ايضا تقديم 4 مليار دولار لمصر.

واضافت يديعوت قائلة: "ان مليارات الدولارات ستملأ حزينة مصر وستقوي الاحتياط في العملة الاجنبية التي تقلصت جدا في عهد الثورة"

و تواصل الصحيفة تعليقها بالقول ان المال العربي الجديد لمصر سيحل مشكلة الوقود الذي ادى الى حالة من الغضب الشعبي في مصر مما ادى للاطاحة بمحمد مرسي.

وقد نقلت وكالة رويترز امس الثلاثاء عما سمته «مصادر مصرية مطلعة» قولها، إن الإمارات العربية المتحدة والسعودية وافقتا على تقديم 5 مليارات دولار إلى مصر، في صورة منح وقروض.

وذكرت المصادر أن الإمارات العربية المتحدة وافقت على تقديم منحة بقيمة مليار دولار لمصر وقرض بملياري دولار.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن تكون المليارات الثلاثة جزءًا من برنامج مالي أكبر تقدمه الإمارات.

وسيكون القرض في صورة وديعة لدى البنك المركزي، لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي بعد على سعر الفائدة وأجل الاستحقاق.

وأضاف أنه من المنتظر أيضا أن تقرض السعودية مصر ملياري دولار، وهو ما يتوقع تأكيده خلال اليومين المقبلين.