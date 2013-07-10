لافروف وليفني يؤكدان أهمية تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها صدر في أعقاب لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزيرة العدل "الإسرائيلية" تسيبي ليفني بموسكو يوم أمس الثلاثاء أن الوزيرين أكدا على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وجاء في بيان الخارجية أنه "أعير الاهتمام الرئيسي خلال اللقاء لآفاق تفعيل التسوية الشرق أوسطية مع التركيز على الجهود المبذولة للخروج من المأزق المديد في عملية التفاوض بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين".

وأضافت الخارجية الروسية أن الوزيرين "اجمعا على التمسك بحل الدولتين على اعتبار أنه قادر على تلبية الأماني الحقيقية للشعبين "الإسرائيلي" والفلسطيني بدرجة أكبر".

وأكد البيان على أهمية تهيئة الأجواء الملائمة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية"، ما يتطلب خطوات متبادلة من الطرفين".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن سيرغي لافروف وتسيبي ليفني تبادلا أثناء مناقشة مسائل جدول الإعمال الدولي الآراء حول الوضع في مصر وسوريا.

وأكد الجانب الروسي على موقفه المبدئي الداعي لتسوية الأزمات عن طريق سلمي وسياسي مع احترام وحدة الأراضي وسيادة واستقلال الدول.

وحسبما قالت وزارة الخارجية الروسية، فإن سيرغي لافروف أكد خلال اللقاء مع ليفني أن روسيا تواصل جهودها الحثيثة الرامية إلى عقد المؤتمر الدولي حول سورية بأسرع ما يمكن ومن دون أي شروط مسبقة بهدف تنفيذ بنود بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران العام الماضي.