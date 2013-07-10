أفضل أنواع السحور في رمضان

على السحور يحدد مستوى نشاطك في رمضان. تناول بعض الاطعمة و تجنب أطعمة أخرى يزيد من قدرة تحملك للصيام والعطش. إليك هذه النصائح لسحور صحي:

1- تناول مصدر غني بالبروتين مثل بيض، جبنة، زبادي، فول. إحرص أن تكون خالية من الدسم حتى لا تستهلك دهون غير مرغوبة. تجنب الأطعمة المحضرة بكثير من الزيت أو المقلية. قلل من المعجنات أو مناقيش لانها مشبعة بالسعرات الحرارية و قد تزيد إحساسك بالجوع خلال النهار.

2- إبتعد عن الحلويات و العصائر لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. و تؤدي الى إرتفاع حاد و سريع للسكر في الدم مما يؤدي الى الإحساس بالجوع و يزيد من إستهلاكك للوحدات الحرارية.

3- إحرص على تناول الخضار و فواكه ذلك يؤخر الجوع و العطش كونها غنية بالماء و الألياف. ممكن تناول 3 حبات تمر عند السحور لانه غني بألياف و ذات مؤشر غليسيمي منخفض بالتالي لا يزيد الإحساس بالجوع بعد تناوله.

4- تجنب الشطة، البهارات الحارة (الكبسة، البرياني، الشوربات الحارة و الجاهزة) كي لا تشعر بالعطش.

5- تجنب الشاي والقهوة لإحتوائها على الكافيين الذي يفقد الجسم الماء. إستبدلها بالمشروبات الخالية من الكافيين مثل الزهورات، ينسون، قرفة وزنجبيل او القهوة الخالية من الكافيين.