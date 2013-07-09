يديعوت: « إسرائيل » تتابع عن كثب وصول صواريخ أس 300 لسوريا

ذكرت صحيفة يديعوت بأنه من المتوقع ان تصل إلى سوريا في غضون عدة أسابيع من المنظومات المتقدمة الروسية الصنع اس 300 المضادة للطائرات .

وحسب يديعوت فان "إسرائيل" تتابع بترقب وصول هذه الصواريخ الى سوريا بمرافقة فنيين ومهنيين روس بهدف مساعدة السوريين على إدخال هذه الصواريخ للخدمة الفعالة على جناح السرعة .

وكانت جميع المحاولات "الإسرائيلية" لمنع تنفيذ هذه الصفقة قد باءت بالفشل , علما بأن هذه الصواريخ تشكل تهديدا استراتيجيا للمصالح الإسرائيلية الحيوية .

وقالت مصادر حربية "إسرائيلية" بأن "إسرائيل" لا تنوي القبول بهذه الصواريخ كونها تهدد حرية النشاط الذي يتمتع به سلاح الجو في المنطقة الشمالية.

يشار الى ان الصفقة لإمداد سوريا بصواريخ اس 300 تعتبر جزءا من صفقة كبيرة عقدت بين البلدين تتضمن أمداد دمشق بأنواع أخرى من الصواريخ .

وكان وزير الحرب الإسرائيلي موشية يعلون هدد بقصف شحنة صواريخ اس 300 ان سلمتها روسيا لسوريا .