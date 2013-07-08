قوة اسرائيلية تختطف راعياً من داخل الحدود اللبنانية

جتازت قوة إسرائيلية عصر اليوم الاثنين، الخط الحدودي، في منطقة مزارع شبعا، جنوب لبنان، واعتقلت أحد الرعاة اللبنانيين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن"قوة كوماندوز إسرائيلية قوامها حوالى 15 عنصرا، اجتازت عصر اليوم، الخط الحدودي في محور مزارع شبعا المحتلة، لمسافة 600 إلى 800 متر واعتقلت راعي الماشية، يوسف حسين رحيل، من بلدة شبعا، واقتادته لداخل المزارع المحتلة".

وأضافت الوكالة، أن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" قامت بالاتصال بالقوات الإسرائيلية، للإفراج عن الراعي المعتقل.