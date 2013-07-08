المعتمرون العالقون يناشدون عبر « فلسطين اليوم » بالتدخل العاجل لحل ازمتهم

ناشد المعتمرون العالقون في مكة المكرمة عبر وكالة "فلسطين اليوم" الرئيس محمود عباس وكافة المسؤولين الفلسطينيين في حكومتي غزة ورام الله بالتدخل العاجل لحل أزمتهم وتمكينهم من العودة إلى قطاع غزة.

وأوضح المعتمر أبو محمد في اتصال هاتفي مع مراسل "فلسطين اليوم"، أن المعتمرين يعيشون أزمة مالية بعد نفاذ ما كان بحوزتهم من أموال، اشتروا بها الهدايا واستعدوا للعودة للوطن، ولكنهم فوجئوا بإعادتهم من مطار جدة بسبب إغلاق مطار العريش من قبل الجيش المصري بعد الهجوم عليه من قبل مسلحين مجهولين.

ولفت إلى أن الحجوزات في الفنادق انتهت واضرت المكاتب إلى استئجار أماكن أخرى بعيدة عن الحرم مما يزيد من أعباء المصاريف اليومية عليهم. مؤكداً بان السفارة الفلسطينية في الرياض لم تتصل بهم وتطلع على شؤونهم.

جدير بالذكر أنه توفي اليوم المعتمر عطية شحادة الدغمة 65 عاماً اثر مرض مفاجئ ألم به.