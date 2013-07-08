الإحصاء: ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في فلسطين

استعرضت دراسة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، معدلات البطالة بين خريجي الجامعات الفلسطينية، من 20- 29 عاما، وذلك تزامنا مع الانتهاء من تقديم امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".

وأوضحت الدراسة التي نشرها الجهاز اليوم الاثنين، أن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تخرج سنوياً حوالي 30 ألف طالب، وأن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في العام الدراسي بلغ هذا العام حوالي 87 ألف طالباً وطالبة.

وأوضح أن أعلى نسبة بين الأفراد الذكور (20-29 سنة)، الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس، متخصصون في مجال الأعمال التجارية والإدارية، حيث بلغ عددهم حوالي 79 ألف فرد في العام 2012، وتشمل مجالات الدراسة الآتية: الأعمال التجارية والإدارية 25.3%، والصحة 12.3%، والهندسة والمهن الهندسية 10.6%، والحاسوب 8.4%، والعلوم الإنسانية 7.6%، والعلوم الاجتماعية والسلوكية 6.9%.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع، معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة، الذين حصلوا على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس عن العام السابق، ففي عام 2012 ، بلغ 50.6% (40.9% في الضفة الغربية و 63.2% في قطاع غزة)، في حين كان معدل البطالة 46.5% في العام 2011.

وقالت إن معدل البطالة في تخصص العلوم التربوية، وإعداد المعلمين في قطاع غزة، بلغ 73%، وأن أعلى معدلات البطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2012 في قطاع غزة، جاءت في مجالات الدراسة الآتية:

علوم تربوية وإعداد معلمين 73.0%، وعلوم اجتماعية وسلوكية 71.7%، وعلوم انسانية 70.3%، والعلوم الطبيعية 68.9%، والحاسوب 60.8%، بينما كان أعلى معدل بطالة في الضفة الغربية لنفس الفئة العمرية في مجالات:

العلوم التربوية وإعداد معلمين 54.8%، العلوم الاجتماعية والسلوكية 52.4%، الرياضيات والإحصاء 51.2%، العلوم الانسانية 45.9%، الصحافة والإعلام 44.7%.

وكان معدل البطالة بين الذكور 50%، حيث كانت أعلى معدلات البطالة للحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في الأراضي الفلسطينية في العام 2012 في مجالات الدراسة الآتية:

الخدمات الشخصية 50%، والرياضيات والإحصاء 46.0%، علوم اجتماعية وسلوكية 40.7%، الصحافة والإعلام 38.5%، الهندسة والمهن الهندسية 38.4%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة بين الإناث، الحاصلات على شهدات دبلوم أو بكالوريوس في الإعلام في عام 2012، في عمر 20-29 سنة، حيث وصلت النسبة إلى 81%.