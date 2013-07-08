صحيفة أمريكية تكشف طريقة الاحتلال لمراقبة غزة

قالت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية في تقرير لها على موقعها الإلكتروني أن الجيش "الإسرائيلي" عزز من قدراته العسكرية مثل المناطيد والردارات لرصد قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن القيادة الجنوبية للجيش "الإسرائيلي" طورت عمليات التدريب ومعدات المراقبة المستخدمة لرصد قطاع غزة وقد استخدمت القيادة كتيبة "نيشير" لجمع المعلومات الاستخباراتية عن قطاع غزة الذي يبلغ مساحته 360 كيلو متراً مربعاً.

وقالت مصادر في الجيش "الإسرائيلي" أن قوات الاستخبارات العسكرية قد طورت بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية أنظمة الرصد والاستكشاف.

وصرح الجيش "الإسرائيلي" في وقت سابق من هذا الشهر بأن كتيبة نيشير ضمت إليها مجموعة من الأجهزة الاستخبارية المتطورة المستخدمة في قطاع غزة، وتضم الأجهزة ردارات وأسلحة يتم التحكم بها عن بعد والمناطيد التي تحلق على ارتفاع يصل إلى 300 متر.

ونقلت الصحيفة عن نائب قائد الكتيبة ماجور شاي باردا قوله: "لهذه المناطيد مهمتان الأولى لمساندة قوات المشاة في رصد كل شبر على الحدود مع غزة والثاني لجمع معلومات استخبارية ميدانية مطلوبة منا على مساحات واسعة".أسفل النموذج