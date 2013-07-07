ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

البرادعى طلب إعفاءه من رئاسة الوزراء ويخدم مصر كمستشار للشئون الخارجية

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 19:34 - 07 يوليو 2013
مشاركة

أكد الكاتب علاء الأسوانى أن الدكتور محمد البرادعي طلب إعفاءه من رئاسة الوزراء مؤكدا انه يخدم مصر كمستشار للشئون الخارجية ووصف الأسوانى ما حدث من البرادعي بإعلاء مصلحة الوطن على مصلحته الشخصيه.

وقال الأسوانى على حسابه على تويتر: البرادعي يطلب إعفاءه من رئاسة الوزراء ويخدم مصر كمستشار للشئون الخارجية .نموذج لإعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية.

وكانت قناة العربية أكدت أنه تم اختيار الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق رئيسا لمجلس الوزراء واختيار الدكتور محمد البرادعى نائبا لرئيس الجمهورية . 

متعلقات