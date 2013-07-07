البرادعى طلب إعفاءه من رئاسة الوزراء ويخدم مصر كمستشار للشئون الخارجية

أكد الكاتب علاء الأسوانى أن الدكتور محمد البرادعي طلب إعفاءه من رئاسة الوزراء مؤكدا انه يخدم مصر كمستشار للشئون الخارجية ووصف الأسوانى ما حدث من البرادعي بإعلاء مصلحة الوطن على مصلحته الشخصيه.



وقال الأسوانى على حسابه على تويتر: البرادعي يطلب إعفاءه من رئاسة الوزراء ويخدم مصر كمستشار للشئون الخارجية .نموذج لإعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية.



وكانت قناة العربية أكدت أنه تم اختيار الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق رئيسا لمجلس الوزراء واختيار الدكتور محمد البرادعى نائبا لرئيس الجمهورية .