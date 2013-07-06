الجيش المصري يهدم مزيدا من الأنفاق برفح

هدمت قوات الجيش المصري مساء السبت، عددًا من الأنفاق مقابل حي البرازيل شرق محافظة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية.

وأكد شهود عيان مشاهدتهم لحفار وجراف تساندهما مدرعات تابعة للجيش بالحفر على عدد من الأنفاق بالحي المذكور وتدميرها عقب ردمها بالرمال.

ولفت إلى أن أعمال الحفر هذه جاءت بعدما تمكن عدد من ملاك الأنفاق اليوم لأول مرة منذ نحو أسبوعين من إعادة فتحها وتهريب كميات من مواد البناء والوقود وإدخال عدد من السيارات وسلع أخرى، رغم التشديدات الأمنية المكثفة من الجيش المصري.