الأسرى الأشبال يطالبون التدخل بعد انتشار الأمراض الجلدية

طالب الأسرى الأشبال في معتقل 'هشارون' اليوم السبت، المؤسسات الطبية والحقوقية التدخل لمعالجتهم بعد إنتشار الأمراض الجلدية في صفوفهم.

وذكرت رسالة تسربت من الأسرى، أن سلطات الاحتلال في معتقل الأشبال تمنع المحامين من زيارتهم والأطباء من معالجتهم بعد انتشار الأمراض الجلدية بشكل كبير وخاصة بما يعرف بمرض 'إسكوبيوس' .

وذكر الأسير وائل فخري تركمان، أن إدارة المعتقل ترفض السماح للأطباء بمعالجتهم والدخول إلى القسم الذي يتواجد فيه العشرات من الأشبال الأسرى وتمنع المحامين من زيارتهم، مناشدا باسم الأسرى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ورابطة الأطباء العمل على معالجتهم وإدخال الأدوية المناسبة للقضاء على هذا المرض .