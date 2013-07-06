تعيين امرأة وزيرة للدفاع في فنزويلا

عينت فنزويلا امرأة وزيرة للدفاع وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد في احتفال في المتحف العسكري الذي يضم رفات الرئيس الراحل هوجو تشافيز.



وأصبحت كارمن ميلنديز أول امرأة تحمل رتبة أميرال في فنزويلا قبل عام وستتولى الوزارة خلفا لدييجو موليرو، وحتى يوم الجمعة كانت ميلدنزيز تعمل وزيرة في مكتب الرئيس.



وقال الرئيس نيكولاس مادورو في كلمة بثت على الهواء في كل محطات التلفزيون المحلية "هنا حيث يرقد رفات قائدنا قررت تعيين قيادة عسكرية عليا جديدة.



وأضاف" قررت تعيين امرأة لرئاسة وزارة الدفاع لأول مرة ألا وهي كاميرون ميلنديز جندية ارض الإباء".