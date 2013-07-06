أسير محرر من غزة يفوز بالمرتبة الأولى بمسابقة « اعرف وطنك »

فاز الأسير الفلسطيني المحرر مازن ارشي من قطاع غزة بالمرتبة الأولى في مسابقة "اعرف وطنك" لأجمل صورة فوتوغرافية مع عبارة تعبر عن جمالية مدن وقرى فلسطين التي نظمها ملتقى أبناء فلسطين بالسعودية أكبر تجمع شبابي تطوعي فلسطيني بالخليج العربي.

وشارك ارشي بالمسابقة بصورة التقطتها عدسته لأطفال فلسطينيين يلعبون على شاطئ وميناء غزة وقت الغروب، وسينال الفائز الأول جائزة رحلة عمرة إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الفضيل من مقدمة من شركة مصنع تنقنية القبب للبلاستيك أو ما يعادلها ماديا، وجاء في المركز الثاني مصعب فواز من نابلس عن صورة ليلية لمدينة نابلس القديمة، أما المركز الثالث لعبد الرحمن الغول من بنابلس عن صورة لمخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين بنابلس. هذا وسيحصل كل من الفائز الثاني والثالت على جوائز نقدية.

والجدير بالذكر أن الملتقى حقق الرقم القياسي بوصول عدد مشاركي الصفحة إلى عدد ثمانين ألف تقريبا من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك شجع للتوسع في الخليج العربي بفتح صفحات بالامارت والكويت وقطر .

وتأتي المسابقة من ضمن فعاليات شبابية وتطوعية عدة يقيمها ملتقى أبناء فلسطين بالسعودية، لخلق تواصل ما بين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية التي احتضنت الجالية الفلسطينية بكل حب وود وارض الوطن والشتات. ولنشر المعرفة والوعي حول الأماكن والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.