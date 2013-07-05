الاحتلال يوقف بناء عيادة صحية ويخطر بهدم 'بركس' شرق يطا

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بناء عيادة صحية، وسلمت إخطارا بهدم 'بركس' شرق بلدة يطا، جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل، راتب جبور ، 'إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارا بوقف البناء في العيادة الصحية في قرية جنبا، شرق بلدة يطا، والتي ستخدم حال انجازها 1500 مواطنا من منطقة الفخيت، والمركز، وجنبا، وخربتي الحلاوة والتبان، وعددا آخر من الخرب في مسافر يطا.

وأضاف جبور 'إن وقف البناء في هذه العيادة الممولة من الاتحاد الأوروبي، جاء بحجة أنه يمنع البناء في هذه المنطقة بالاسمنت!.

وفي السياق ذاته؛ قالت مصادر محلية في قرية جنبا 'إن سلطات الاحتلال سلمت المواطن علي محمد النجار، بلاغا لهدم 'بركس'، وأمهلته ثلاثة أيام لإزالته.