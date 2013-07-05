حزب الإخوان المسلمين يقول إن مطابع مؤسسة حكومية رفضت طباعة صحيفته

قال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر ان مطابع مؤسسة الأهرام الحكومية رفضت طباعة عدد أمس الخميس من صحيفته الناطقة بلسانه وذلك في أحدث مؤشر على الحملة التي تستهدف الحزب الحاكم السابق في أعقاب عزل الجيش للرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان.

وقالت صحيفة (الحرية والعدالة) التي تحمل نفس اسم الحزب بموقعها على الانترنت إن مطبعة مؤسسة الأهرام رفضت طباعة العدد الجديد.

وقال اثنان من مسؤولي مؤسسة الاهرام اتصلت بهما رويترز أنهما لا يعلمان بالأمر.

وقال إسلام توفيق عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة لرويترز انه لم يصدر حكم قضائي يمنع صدور الجريدة واصفا المنع بأنه ‘غير قانوني’.

وأضاف أن ذلك يشير إلى تقييد للحريات في أعقاب ما وصفه ‘بالانقلاب’.

وبعد ساعات من إعلان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي خارطة طريق للمرحلة الانتقالية الأربعاء أغلقت السلطات ثلاث قنوات تابعة للتيار الإسلامي من بينها قناة (مصر 25) الناطقة بلسان الإخوان المسلمين.

وأوقف بث القناة واعتقلت قوات الأمن مديريها وعددا من صحافييها.