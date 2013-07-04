انصار مرسي يدعون للخروج في مظاهرة غفيرة غدا الجمعة

دعا أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى التظاهر بأعداد غفيرة غداً الجمعة احتجاجاً على ما وصف بالانقلاب العسكري.

ودعت “الجبهة الوطنية للدفاع عن الشرعية” التي تضم ابرز القوى الاسلامية في البلاد مناصريها الى التجمع “سلميا” خلال ما أسمتها بجمعة الرفض.

في ذات السياق نددت جماعة الاخوان المسلمين في مصر بإقامة ما أسمتها الدولة البوليسية غداة عزل الجيش للرئيس مرسي الذي ينتمي إلى صفوفها.

وورد في بيان للجماعة التأكيد على رفضها لاعتقال رموز الجماعة والحزب واقتحام مقراته وإغلاق بعض القنوات الفضائية التي كانت محسوبة عليه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتوقيف المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وأثبتت التحريات أن المتهميْن هما من كلفا العشرات من أعضاء الجماعة باعتلاء مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 حزيران “يونيو” الماضي وأمدوهم بالسلاح بهدف قتل أي شخص يقترب من المقر.

وورد أن التحقيق سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل مع محمد مرسي وثمانية متهمين اخرين معظمهم من قيادات جماعة الاخوان في تهم إهانة القضاء.